Число вакансий в нефтегазовой отрасли РФ выросло в 2,5 раза с января 2022 года

«Если говорить конкретно про нефтегазовую отрасль: количество [вакансий] в этой отрасли прирастает гораздо быстрее, чем по рынку в среднем. Если сравнивать сентябрь текущего года и январь 2022 года, то мы видим, что количество вакансий на рынке в целом в России за это время выросло в 1,5 раза, а количество вакансий, которые открывают компании из нефтегазовой отрасли, выросло в 2,5 раза — 162%», — сказала Осипова в ходе сессии «Развитие человеческого потенциала в нефтегазовой отрасли. Переход от кадровой политики к политике работы с талантами».