Число вакансий в нефтегазовой отрасли РФ выросло в 2,5 раза с января 2022 года

«Если говорить конкретно про нефтегазовую отрасль: количество [вакансий] в этой отрасли прирастает гораздо быстрее, чем по рынку в среднем. Если сравнивать сентябрь текущего года и январь 2022 года, то мы видим, что количество вакансий на рынке в целом в России за это время выросло в 1,5 раза, а количество вакансий, которые открывают компании из нефтегазовой отрасли, выросло в 2,5 раза — 162%», — сказала Осипова в ходе сессии «Развитие человеческого потенциала в нефтегазовой отрасли. Переход от кадровой политики к политике работы с талантами».
Она отметила, что Сахалинская область входит в топ-30 регионов по уровню предлагаемых заработных плат в нефтегазовом секторе. За последний год уровень предлагаемой зарплаты в нефтегазовой отрасли в регионе вырос на 105%.
Данные по стране
По словам Осиповой, в целом в стране спрос на кадры не снижается, постоянно растет число вакансий, причем во всех регионах России и во всех отраслях, отмечается низкая безработица и увеличение зарплат. Безработица по состоянию на июнь 2024 года составила по стране 2,4%, потребность составляет 1,6 млн человек, к 2030 году дефицит может увеличиться до 4 млн человек, следует из данных, представленных в ходе сессии.
28-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» проходит в Южно-Сахалинске
Ранее ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев сообщал в интервью ТАСС, что ситуация с кадрами в разных отраслях обострилась в последние годы, поскольку в России стабильно увеличивается загрузка промышленного сектора. Растет востребованность кадров для создания новых бизнесов и технологий.