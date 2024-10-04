Чем опасна подработка в интернете и как избежать рисков

Первое. Часто под видом работодателей мошенники просят соискателей прислать персональные и банковские данные — эти сведения нужны якобы для трудоустройства и последующего перечисления зарплаты. А на деле — чтобы похитить сбережения человека. Для того, чтобы не попасть в эту ловушку ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать полные паспортные данные и полные реквизиты карты.