Чем опасна подработка в интернете и как избежать рисков

На самом деле, в работе через интернет кроется много подводных камней. Сейчас расскажу о некоторых из них.
Первое. Часто под видом работодателей мошенники просят соискателей прислать персональные и банковские данные — эти сведения нужны якобы для трудоустройства и последующего перечисления зарплаты. А на деле — чтобы похитить сбережения человека. Для того, чтобы не попасть в эту ловушку ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать полные паспортные данные и полные реквизиты карты.
Второе. Иногда аферисты при условном найме могут дать рабочие задачи онлайн, для этого просят перейти по ссылке, которая окажется вредоносной. Цель мошенников — получить удаленный доступ к личным кабинетам, в том числе банковским, и похитить данные и сбережения.
Третье. Мошенники могут нанимать людей в качестве дропперов. Так называют «помощников» аферистов, задача которых — выводить и обналичивать похищенные у граждан деньги через свои карты и счета. Иногда человек даже не подозревает, что стал дроппером. Он думает, что его наняли, например «администратором конкурса» для перевода якобы выигрыша победителям.
Будьте внимательны, не делитесь ни с кем банковскими данными, логинами, паролями и СМС-кодами от личных кабинетов. Подходите к любым предложениям о работе с осторожностью!
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