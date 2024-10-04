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Чем опасна подработка в интернете и как избежать рисков

Подработка через интернет — это удобно, просто и прибыльно. Но так ли безопасно, как может показаться на первый взгляд? На этот вопрос Финансам Mail ответила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

На самом деле, в работе через интернет кроется много подводных камней. Сейчас расскажу о некоторых из них.

Первое. Часто под видом работодателей мошенники просят соискателей прислать персональные и банковские данные — эти сведения нужны якобы для трудоустройства и последующего перечисления зарплаты. А на деле — чтобы похитить сбережения человека. Для того, чтобы не попасть в эту ловушку ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать полные паспортные данные и полные реквизиты карты.

Второе. Иногда аферисты при условном найме могут дать рабочие задачи онлайн, для этого просят перейти по ссылке, которая окажется вредоносной. Цель мошенников — получить удаленный доступ к личным кабинетам, в том числе банковским, и похитить данные и сбережения.

Третье. Мошенники могут нанимать людей в качестве дропперов. Так называют «помощников» аферистов, задача которых — выводить и обналичивать похищенные у граждан деньги через свои карты и счета. Иногда человек даже не подозревает, что стал дроппером. Он думает, что его наняли, например «администратором конкурса» для перевода якобы выигрыша победителям.

Будьте внимательны, не делитесь ни с кем банковскими данными, логинами, паролями и СМС-кодами от личных кабинетов. Подходите к любым предложениям о работе с осторожностью!

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».