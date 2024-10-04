Bloomberg рассказал, почему иностранцы по-прежнему вкладываются в Россию

Bloomberg поговорил с десятками инвесторов с первоначальными портфелями от $11 до $550 тыс., которые на вопрос об этичности покупки российских акций во время конфликта приводили параллели с Европой, продолжающей потреблять российский газ, или нефтетрейдерами, также получающими сверхприбыль. В то же время многие из опрошенных признавались, что изначально рассчитывали на более быстрое завершение конфликта на Украине, и действовали исходя из этого.