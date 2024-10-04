Биржевая цена бензина практически не изменилась за неделю

Так, цена бензина Аи-92 подросла за неделю на 0,6%, до 60,678 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 0,4%, до 65,477 тыс. рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась на 0,3%, до 61,233 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов — на 1,1%, до 34,307 тыс. рублей за тонну. При этом топочный мазут подорожал на 1%, до 30,854 тыс. рублей за тонну, а топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) — на 2%, до 81,419 тыс. рублей за тонну.
С 1 октября также возобновились торги межсезонным и зимним дизельным топливом. С 1 по 4 октября цена межсезонного дизеля снизилась на 0,3%, до 60,885 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля — подросла на 0,2%, до 77,341 тыс. рублей за тонну.