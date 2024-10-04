Аналитики оценили темпы снижения цен на вторичное жилье в России в сентябре

По прогнозу SRG, медленное снижение цен сохранится в октябре-ноябре из-за осенней активности рынка.
Значительный рост стоимости будет сдерживаться жесткими требованиями к заемщикам и высокими ставками по ипотеке. Эксперты «Яндекс Недвижимости» отметили стагнацию цен: средняя цена 1 кв. м в городах-миллионниках в сентябре была на 0,4% выше, чем в августе, — 133 тыс. руб.
В августе падение цен отметили в 14 городах, в сентябре — в семи. Отмена льготной ипотеки привела к снижению популярности новостроек, покупатели переключились на вторичный рынок. Аналитики объяснили замедление падения цен ростом спроса на ипотеку: заемщики стремятся оформить кредиты под текущие условия, опасаясь ужесточения банковских требований. Банки ужесточают условия, что стимулирует спрос.
Максимальные темпы снижения цен сократились примерно в два раза: в августе максимальное снижение было зафиксировано в Перми, Чебоксарах и Тюмени, а в сентябре — всего 0,31% в Ярославле, где средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья снизилась до 92,8 тыс. руб. Второе место занял Екатеринбург — 0,22%, до 122,8 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Хабаровск — 0,2%, до 128,2 тыс. руб. Вторичное жилье также подешевело в Набережных Челнах, Барнауле, Кемерове и Балашихе.
Цены на вторичное жилье в сентябре выросли в 43 городах из 50 исследуемых. Первое место заняла Махачкала (+2,27%, до 102 тыс. руб. за 1 кв. м), второе — Краснодар (+1,59%, до 121,6 тыс. руб.), третье — Сочи (+0,79%, до 286,2 тыс. руб.), четвертое — Магнитогорск (+0,59%, до 75,8 тыс. руб.) и пятое — Астрахань (+0,58%, до 77,5 тыс. руб.).
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