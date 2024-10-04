Аналитики оценили темпы снижения цен на вторичное жилье в России в сентябре

Максимальные темпы снижения цен сократились примерно в два раза: в августе максимальное снижение было зафиксировано в Перми, Чебоксарах и Тюмени, а в сентябре — всего 0,31% в Ярославле, где средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья снизилась до 92,8 тыс. руб. Второе место занял Екатеринбург — 0,22%, до 122,8 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Хабаровск — 0,2%, до 128,2 тыс. руб. Вторичное жилье также подешевело в Набережных Челнах, Барнауле, Кемерове и Балашихе.