Зарплата в четыре пенсии. В 2024 году коэффициент замещения упал до десятилетнего минимума

В 2018 году Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда, взяв на себя обязательства поддерживать показатель на уровне не менее 40%. Однако после этого коэффициент замещения снижался практически ежегодно — если в 2018-м он был равен 33%, то к 2021 году опустился до 30,6%. Далее процесс ускорился: в 2022 году показатель сократился до 30%, в 2023 году — до 26%. Его нынешнее значение 25%, зафиксированное по итогам первого полугодия 2024-го, таким образом, стало минимальным, по крайней мере за последние десять лет. Отметим, что в 2012—2015 годах коэффициент замещения в России достигал уровня 35−37%.