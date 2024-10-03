Япония остается основным покупателем СПГ проекта «Сахалин-2»

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта «Сахалин-2» вместо Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в «Сахалине-2», однако Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании. Согласно указу, после отказа Shell сохранять свою долю, она должна была быть оценена и продана. Заявку на долю подавал «Новатэк», и получал разрешение на ее выкуп, но сделка так и не была завершена.