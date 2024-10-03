Япония остается основным покупателем СПГ проекта «Сахалин-2»

«Наш проект поставляет СПГ преимущественно в Северо-Восточную Азию, это определенный географический регион, сегмент мирового рынка. Мы на этом рынке представлены с марта 2009 года, когда первая партия СПГ с нашего завода была отгружена в адрес нашего основополагающего покупателя — компанию Tokyo Gas и компанию Tokyo Electric. И с тех пор традиционно Япония остается нашим ключевым рынком сбыта, около 60% наших поставок надежно и безопасно поставляется в Японию», — сказал он.
Из презентации Александрова следует, что в 2023 году 57,5% продаж СПГ проекта «Сахалин-2» составила Япония, 16,2% продаж пришлось на Южную Корею, а еще 26,3% — на Китай.
«В последние [годы] мы динамично наращивали и расширяли сотрудничество с КНР, сегодня это тоже очень важное направление поставок, это порядка 25−26%», — добавил он.
В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта «Сахалин-2» вместо Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в «Сахалине-2», однако Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании. Согласно указу, после отказа Shell сохранять свою долю, она должна была быть оценена и продана. Заявку на долю подавал «Новатэк», и получал разрешение на ее выкуп, но сделка так и не была завершена.
Доля «Газпрома» в проекте составляет 50,00000001%.
О форуме
28-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» проходит в Южно-Сахалинске
В новость внесена правка (8:44 мск) — передается с уточнениями по тексту.