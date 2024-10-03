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Япония остается основным покупателем СПГ проекта «Сахалин-2»

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Рынок Северо-Восточной Азии остается ключевым в структуре продаж сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2», около 60% продаж СПГ в 2023 году пришлось на Японию. Об этом сообщил в ходе Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина» начальник управления по маркетингу и сбыту СПГ «Сахалинской энергии» (оператор проекта «Сахалин — 2») Леонид Александров.

Источник: AP 2023

«Наш проект поставляет СПГ преимущественно в Северо-Восточную Азию, это определенный географический регион, сегмент мирового рынка. Мы на этом рынке представлены с марта 2009 года, когда первая партия СПГ с нашего завода была отгружена в адрес нашего основополагающего покупателя — компанию Tokyo Gas и компанию Tokyo Electric. И с тех пор традиционно Япония остается нашим ключевым рынком сбыта, около 60% наших поставок надежно и безопасно поставляется в Японию», — сказал он.

Из презентации Александрова следует, что в 2023 году 57,5% продаж СПГ проекта «Сахалин-2» составила Япония, 16,2% продаж пришлось на Южную Корею, а еще 26,3% — на Китай.

«В последние [годы] мы динамично наращивали и расширяли сотрудничество с КНР, сегодня это тоже очень важное направление поставок, это порядка 25−26%», — добавил он.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта «Сахалин-2» вместо Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Японские Mitsui и Mitsubishi согласились сохранить долю в «Сахалине-2», однако Shell с долей в проекте 27,5% заявила, что не будет получать долю в новой компании. Согласно указу, после отказа Shell сохранять свою долю, она должна была быть оценена и продана. Заявку на долю подавал «Новатэк», и получал разрешение на ее выкуп, но сделка так и не была завершена.

Доля «Газпрома» в проекте составляет 50,00000001%.

О форуме

28-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» проходит в Южно-Сахалинске 2—4 октября. Участие в мероприятии принимают около 2 тыс. человек — представители бизнеса, государственной власти, эксперты, СМИ. На полях форума обсуждаются вопросы развития текущих нефтегазовых проектов, совершенствования сервисов и технологий на шельфе, переработки углеводородов, логистики и международного сотрудничества, интеграции науки и образования в бизнес, формирования и продвижения геобренда региона.

В новость внесена правка (8:44 мск) — передается с уточнениями по тексту.