Wildberries и «Почта России» открыли более 250 пилотных ПВЗ в почтовых отделениях

Первый заместитель гендиректора «Почты России» Максим Цыпин указал, что почтовый оператор продолжает наполнять отделения услугами, которые востребованы у клиентов, также совершенствуются технологии и сервисы для ускорения и упрощения отправки и получения. «Почта» сотрудничает со всеми крупнейшими маркетплейсами, в ближайшее время ПВЗ Wildberries и Russ появятся в отделениях «Почты» по всей стране", — сказал Цыпин.