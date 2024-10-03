Wildberries и «Почта России» открыли более 250 пилотных ПВЗ в почтовых отделениях

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries и «Почта России» открыли свыше 250 пилотных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в почтовых отделениях — пока они появляются на территории Центрального федерального округа (ЦФО), однако география проекта может быть расширена. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
«Wildberries и “Почта России” открыли более 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях. Пока такие ПВЗ открываются в отделениях “Почты” на территории ЦФО, преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в планах компаний — расширить географию проекта в том числе на логистически отдаленные регионы», — рассказали в компании.
Как отметили в пресс-службе, стороны обсуждали сотрудничество с 2023 года. Специалисты объединенной компании совместно с «Почтой России» обучают сотрудников отделений, настраивают логистические маршруты, а также брендируют отделения для создания узнаваемой среды для клиентов.
Руководитель направления ПВЗ объединенной компании Wildberries и Russ Максим Ким отметил, что партнерство позволит расширить вариативность способов доставки товаров до покупателей. «Открытие пилотных ПВЗ на базе “Почты России” — это часть нашей стратегии по улучшению сервиса и расширению логистической сети», — сказал Ким, слова которого привели в пресс-службе.
Первый заместитель гендиректора «Почты России» Максим Цыпин указал, что почтовый оператор продолжает наполнять отделения услугами, которые востребованы у клиентов, также совершенствуются технологии и сервисы для ускорения и упрощения отправки и получения. «Почта» сотрудничает со всеми крупнейшими маркетплейсами, в ближайшее время ПВЗ Wildberries и Russ появятся в отделениях «Почты» по всей стране", — сказал Цыпин.