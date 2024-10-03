В России составили портрет успешного продавца на маркетплейсах

Безоговорочным лидером по проценту закупки товаров по направлению является Китай — там приобретают и производят товары более половины всех продавцов, работающих с валютой. Однако в 2024 году число платежей по этому направлению снизилось более чем на 15% из-за усиления санкционного давления на банки Китая. Опасение получения вторичных санкций вызвало увеличение средней длительности времени проверки платежа принимающей стороной. В то же время пропорционально выросло количество платежей по направлениям стран, входящих в СНГ, что говорит о перераспределении закупок. Наибольшую динамику в 2024 году показали такие направления, как Киргизия (рост в пять раз), Белоруссия (рост втрое) и Армения (рост в три раза).