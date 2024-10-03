В России признали отсутствие желающих обменяться активами

Всего к обмену заявляли ценных бумаг на 35,3 миллиарда рублей, то есть спрос оказался гораздо меньше. На этом фоне в конце августа Минфин продлил обмен активами до 12 октября, в этот период нерезиденты могли подать дополнительные заявки. В свою очередь, брокер «Инвестиционная палата» отмечал, что прием новых заявок продлится до 4 октября.