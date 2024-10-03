В МТС сообщили, что знают о предписании ФАС снизить тарифы

«Мы уведомлены о решении, дальнейшие действия будем определять после ознакомления с позицией регулятора», — сказали в МТС.
Ранее ФАС выявила необоснованное повышение тарифов на услуги связи оператора на 8% весной 2024 года и предписала их снизить.
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС знает о предписании от ФАС снизить тарифы, сообщили ТАСС в компании.
«Мы уведомлены о решении, дальнейшие действия будем определять после ознакомления с позицией регулятора», — сказали в МТС.
Ранее ФАС выявила необоснованное повышение тарифов на услуги связи оператора на 8% весной 2024 года и предписала их снизить.