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В МТС сообщили, что знают о предписании ФАС снизить тарифы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС знает о предписании от ФАС снизить тарифы, сообщили ТАСС в компании.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уведомлены о решении, дальнейшие действия будем определять после ознакомления с позицией регулятора», — сказали в МТС.

Ранее ФАС выявила необоснованное повышение тарифов на услуги связи оператора на 8% весной 2024 года и предписала их снизить.