В Госдуме предложили наказывать за завышение цен на социально значимые товары

«Когда не так давно необоснованно росли цены на ряд продуктов, в частности, на яйца, были сделаны соответствующие запросы в Федеральную антимонопольную службу. Из ответов следовало, что отдельные производители привлечены к ответственности. Были действительно допущены случаи необоснованного завышения цен в нарушение действующего законодательства. Тогда же встал вопрос об усилении административной ответственности в этой сфере, чтобы ни у кого не возникало соблазна наживаться за счет кошельков наших граждан при продаже, в том числе, товаров и продуктов первой необходимости. И сейчас, на фоне активных проверочных мероприятий по линии ФАС, наша инициатива становится еще более актуальной. Искусственно завышать цены должно быть невыгодно!» — пояснил суть инициативы один из её авторов, глава Комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов.