В Госдуме предложили наказывать за завышение цен на социально значимые товары

Депутаты напоминают, что россияне часто сталкиваются с внезапным ростом цен на отдельные товары. Например, на гречку или яйца. И это бьет по кошелькам людей с низкими доходами.
Парламентарии напоминают, что сейчас Кодекс об административных правонарушениях содержит нормы, устанавливающие административную ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке и за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координацию экономической деятельности (статьи 14.31 и 14.32).
Действующие редакции статей 14.31 и 14.32 КоАП РФ содержат примечания (3 и 4 соответственно), устанавливающие дополнительные обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Проектом федерального закона предлагается ввести в качестве такого основания совершение административного правонарушения на рынке социально значимых продовольственных товаров.
«Когда не так давно необоснованно росли цены на ряд продуктов, в частности, на яйца, были сделаны соответствующие запросы в Федеральную антимонопольную службу. Из ответов следовало, что отдельные производители привлечены к ответственности. Были действительно допущены случаи необоснованного завышения цен в нарушение действующего законодательства. Тогда же встал вопрос об усилении административной ответственности в этой сфере, чтобы ни у кого не возникало соблазна наживаться за счет кошельков наших граждан при продаже, в том числе, товаров и продуктов первой необходимости. И сейчас, на фоне активных проверочных мероприятий по линии ФАС, наша инициатива становится еще более актуальной. Искусственно завышать цены должно быть невыгодно!» — пояснил суть инициативы один из её авторов, глава Комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов.