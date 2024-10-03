SWIFT запустит в 2025 году торговлю криптовалютами и токенами

«Для успеха цифровых активов и валют в глобальном масштабе крайне важно, чтобы они могли беспрепятственно сосуществовать с традиционными формами денег, — заявил директор по инновациям SWIFT Том Шах.— Благодаря глобальному охвату у нас есть уникальная возможность объединить новые формы активов с традиционными, и сейчас мы сосредоточены на том, чтобы продемонстрировать это в реальных, общепринятых приложениях».
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на директора по инновациям SWIFT Ника Керигана, пробные испытания будут охватывать как платежи, так и расчеты по ценным бумагам. При этом господин Кериган отказался уточнить, какие банки примут участие в испытаниях системы в 2025 года. Ранее участниками блокчейн-экспериментов SWIFT были Deutsche Bank, HSBC, NatWest Group, Santander, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Шанхайский коммерческий и сберегательный банк.
Подробнее об этом — в материале «Токены пойдут по SWIFT».