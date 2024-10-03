SWIFT запустит в 2025 году торговлю криптовалютами и токенами

Международная система расчетов SWIFT готова уже в 2025 году начать обрабатывать трансакции коммерческих и центральных банков с криптовалютами и токенизированными цифровыми активами. Как говорится в сообщении SWIFT, начатые в 2021 году испытания показали, что система расчетов в состоянии соединить частные и публичные блокчейны, связать между собой цифровые валюты центральных банков и интегрировать множество сетей цифровых активов и валют. Теперь SWIFT готова перейти к публичному предложению своей услуги.