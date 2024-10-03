Стало известно, сколько россияне тратят на еду

«Минимальная сумма расходов на еду для среднего россиянина может варьироваться в зависимости от региона, образа жизни и предпочтений в питании. Если говорить о минимальных расходах, россиянин тратит на базовый набор продуктов (хлеб, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты, мясо) 6,7 тыс. рублей (по состоянию на август 2024 года). Расходы на еду, действительно, являются одной из основных статей бюджета большинства россиян. Продукты питания занимают значительную часть семейного бюджета, особенно в условиях экономической нестабильности и инфляции», — отметила Соболева.