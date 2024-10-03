Стало известно самое популярное развлечение россиян

Траты на боулинг выросли на 6%, а средний чек увеличился на 9%, до 1171 рубля. Расходы на посещение парков аттракционов и луна-парков поднялись на 4%, со средним чеком в 745 рублей, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Бильярд замыкает тройку лидеров с ростом трат на 3% и средним чеком в 624 рубля, увеличившимся на 2%.