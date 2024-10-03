Российский рынок находится в стадии краткосрочной коррекции

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,7% и 2,9% соответственно, стремясь к поддержкам 2745 пунктов и 920 пунктов. Их преодоление может предвещать движение индикаторов в район 2580 пунктов и 900 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Снижение на рынке на данный момент проходит в рамках коррекции от недавних локальных максимумов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 1,6%, достигнув 13,49 ₽, очередного минимума с октября 2023 года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 94,50 ₽ и 104,44 ₽ соответственно (против 93,35 ₽ и 103,65 ₽ днем ранее), также отразив более слабый рубль. ЦБ РФ в четверг огласит объем валютных интервенций на октябрь.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не найдет поводов для повышения и останется под нисходящим давлением, усилению которого, впрочем, может препятствовать близость важных технических поддержек. Нефтяные котировки на данный момент не демонстрируют уверенности в развитии повышения, а доллар вернулся к укреплению, что оказывает дополнительное давление на девальвирующийся рубль. Ситуация на валютном рынке, впрочем, может вернуть интерес к акциям экспортеров и способствует покупкам в обладателе «долларовой кубышки» Сургутнефтегазе. HeadHunter проведет День инвестора и подтвердил планы по выплате до конца текущего года специальных дивидендов в размере от 640 до 700 рублей на акцию.
События дня:
- выходной день на биржах Китая
- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15−11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
- ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в октябре (12.00 мск)
- индекс цен производителей еврозоны за август (12.00 мск)
- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за сентябрь (17.00 мск)
- производственные заказы США в августе (17.00 мск)
- уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
- акции Инарктики, Займера последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
- день инвестора HeadHunter
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