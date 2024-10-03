Российский рынок находится в стадии краткосрочной коррекции

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не найдет поводов для повышения и останется под нисходящим давлением, усилению которого, впрочем, может препятствовать близость важных технических поддержек. Нефтяные котировки на данный момент не демонстрируют уверенности в развитии повышения, а доллар вернулся к укреплению, что оказывает дополнительное давление на девальвирующийся рубль. Ситуация на валютном рынке, впрочем, может вернуть интерес к акциям экспортеров и способствует покупкам в обладателе «долларовой кубышки» Сургутнефтегазе. HeadHunter проведет День инвестора и подтвердил планы по выплате до конца текущего года специальных дивидендов в размере от 640 до 700 рублей на акцию.