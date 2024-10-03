Россияне стали больше интересоваться криптовалютами на фоне листинга «хомяка»

Хотя оценить финансовые успехи Hamster Kombat пока сложно, популярность игры вызвала аномальный интерес к криптовалютам в России. В день выхода токена HMSTR объем передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели на 63%. В целом за сентябрь трафик увеличился на 35% по сравнению с прошлым годом.
Наибольший объем трафика в день начала торгов пришелся на Binance (45%), за ней следуют Bybit (30%) и OKX (13%). Взрывной рост популярности показала EBI Exchange, не предъявляющая жестких требований к верификации пользователей — в день выхода HMSTR трафик на эту площадку увеличился на 611% по сравнению со среднедневным показателем 2024 года.
В целом интерес россиян к крупным криптобиржам вырос значительно. Площадка OKX показала наибольший рост трафика в сентябре (+840%), за ней следуют BingX (+557%) и Bybit (+255%). Некоторые биржи, такие как Binance (-18%), KuCoin (-31%) и Kraken (-42%), потеряли часть трафика.
Аналитика «МегаФона» также показывает, что все больше россиян увлекаются операциями с виртуальными деньгами. В 2024 году наиболее активными криптотрейдерами стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Татарстана.