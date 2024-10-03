Россияне стали больше интересоваться криптовалютами на фоне листинга «хомяка»

Наибольший объем трафика в день начала торгов пришелся на Binance (45%), за ней следуют Bybit (30%) и OKX (13%). Взрывной рост популярности показала EBI Exchange, не предъявляющая жестких требований к верификации пользователей — в день выхода HMSTR трафик на эту площадку увеличился на 611% по сравнению со среднедневным показателем 2024 года.