Россиянам рассказали, как можно заработать на серебре

Так, инвестировать в драгметаллы можно через открытие так называемых обезличенных металлических счетов в банках или через покупку физических серебряных слитков. Однако эксперт предупредил, что для краткосрочных инвестиций слитки не подходят из-за наличия банковского спреда.
Что касается ювелирных украшений, добавил Владимир Дьяконов, то для инвестиций годятся только коллекционные антикварные уникальные изделия, имеющие историческую или культурную ценность.
«В обычных продающихся в магазинах ювелирных изделиях существенную часть стоимости составляют расходы производителя и продавца на дизайн, производство, продвижение и торговая наценка», — объяснил он.
А вот сдать украшение в ломбард можно только по весу металла. Серебро — дешевый металл, в цене готовых изделий больше заложено расходов на производство.
«Серебряные украшения для сбережения капитала или инвестиций совсем не годятся», — подчеркнул эксперт.
При этом спрос на серебряные украшения растет, но по другой причине.
«Благодаря невысокой цене металла украшения из серебра доступны самому широкому кругу потребителей и идеально отвечают растущему модному тренду “фаст фешн”, предполагающему частую смену образов в одежде и аксессуарах. Сегодня уже более 75% всех продаваемых украшений — серебряные», — заключил Владимир Дьяконов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».