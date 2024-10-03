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Россиянам рассказали, как можно заработать на серебре

С начала 2024 года учетная цена на 1 грамм серебра, установленная Банком России, выросла на 46%. Как россияне могут на этом заработать — рассказал Финансам Mail Владимир Дьяконов, финансовый директор SOKOLOV.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, инвестировать в драгметаллы можно через открытие так называемых обезличенных металлических счетов в банках или через покупку физических серебряных слитков. Однако эксперт предупредил, что для краткосрочных инвестиций слитки не подходят из-за наличия банковского спреда.

Спред — разница между ценой продажи слитка и ценой, по которой участник оборота инвестиционных драгоценных металлов готов его выкупить у физического лица.

Что касается ювелирных украшений, добавил Владимир Дьяконов, то для инвестиций годятся только коллекционные антикварные уникальные изделия, имеющие историческую или культурную ценность.

«В обычных продающихся в магазинах ювелирных изделиях существенную часть стоимости составляют расходы производителя и продавца на дизайн, производство, продвижение и торговая наценка», — объяснил он.

А вот сдать украшение в ломбард можно только по весу металла. Серебро — дешевый металл, в цене готовых изделий больше заложено расходов на производство.

«Серебряные украшения для сбережения капитала или инвестиций совсем не годятся», — подчеркнул эксперт.

При этом спрос на серебряные украшения растет, но по другой причине.

«Благодаря невысокой цене металла украшения из серебра доступны самому широкому кругу потребителей и идеально отвечают растущему модному тренду “фаст фешн”, предполагающему частую смену образов в одежде и аксессуарах. Сегодня уже более 75% всех продаваемых украшений — серебряные», — заключил Владимир Дьяконов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».