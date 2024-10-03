Россиян научили, как избежать переплаты за коммунальные услуги

Сотрудники специальных служб и военные-контрактники могут оформить компенсацию ЖКУ, если расходы на их оплату составляют свыше 10% дохода. Для граждан, срок службы которых составляет более 20 лет, а также для военных пенсионеров размер льгот увеличивается до 30%-60%. Федеральная скидка на оплату коммунальных услуг для многодетных семей составляет 30%.