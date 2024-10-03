Россиян научили, как избежать переплаты за коммунальные услуги

По словам депутата, за урегулирование льгот отвечают власти регионов.
«В Санкт-Петербурге пенсионеры с трудовым стажем 40−45 лет получают 50% скидку, пенсионеры старше 70 лет в отдельных регионах вправе вернуть половину взносов на капремонт, а московские пенсионеры старше 80 лет не платят за вывоз мусора», — подчеркнул Чаплин.
Инвалидам всех групп и семьям с детьми-инвалидами по закону положена компенсация половины затрат на ЖКУ и взносов на капремонт. Депутат также отметил, что ветераны боевых действий имеют право на льготы в 50% для оплаты услуг ЖКХ в собственном или арендованном жилье.
Сотрудники специальных служб и военные-контрактники могут оформить компенсацию ЖКУ, если расходы на их оплату составляют свыше 10% дохода. Для граждан, срок службы которых составляет более 20 лет, а также для военных пенсионеров размер льгот увеличивается до 30%-60%. Федеральная скидка на оплату коммунальных услуг для многодетных семей составляет 30%.
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