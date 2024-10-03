Размер средней зарплаты в России превысил 85 000 рублей в июле

На другом конце спектра Росстат отмечает, что самыми низкооплачиваемыми сферами в июле являлись образование (41 459 рублей), гостиничный бизнес и общественное питание (52 121 рубль). Также в список вошли низкооплачиваемые производства, такие как: производство одежды (40 424 рубля), кожи и изделий из нее (52 182 рубля), мебели (52 764 рубля) и текстиля (54 047 рублей). Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности достигла 88 637 рублей, отметив значительный рост на 21,7% по сравнению с прошлым годом и рост на 5,4% по отношению к маю 2024 года.