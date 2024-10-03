Размер средней зарплаты в России превысил 85 000 рублей в июле

При этом наблюдается снижение показателя на 4,6% по сравнению с июнем, когда зарплата достигла уровня 89 145 рублей и пока осталась самой высокой. В то же время, реальные зарплаты, скорректированные на инфляцию, выросли на 8,1% за год. Такие данные публикуют «Ведомости».
Анализируя данные по отраслям, Росстат отмечает, что наибольший среднемесячный доход зафиксирован в секторе «финансовая и страховая деятельность», где зарплата составляет 198 843 рубля. Годовой прирост здесь составляет 26,1%. В отраслях, связанных с добычей нефти и природного газа, средняя зарплата составляет 195 371 рубль, однако годовое сравнение свидетельствует о снижении на 1,4%, что делает этот сектор единственным в списке с отрицательной динамикой.
В топ-5 по уровню зарплат также вошли работники воздушного и космического транспорта (с зарплатой 190 790 рублей), представители России в международных организациях, таких как ООН и МВФ (176 073 рубля), и производители табачных изделий (153 237 рублей).
На другом конце спектра Росстат отмечает, что самыми низкооплачиваемыми сферами в июле являлись образование (41 459 рублей), гостиничный бизнес и общественное питание (52 121 рубль). Также в список вошли низкооплачиваемые производства, такие как: производство одежды (40 424 рубля), кожи и изделий из нее (52 182 рубля), мебели (52 764 рубля) и текстиля (54 047 рублей). Средняя зарплата в обрабатывающей промышленности достигла 88 637 рублей, отметив значительный рост на 21,7% по сравнению с прошлым годом и рост на 5,4% по отношению к маю 2024 года.
Министерство экономического развития России прогнозирует, что в ближайшие четыре года среднемесячные номинальные зарплаты россиян значительно увеличатся. По оценкам экспертов, к 2027 году заработная плата достигнет 119 296 рублей, что соответствует приросту на 35%. В частности, уже в 2025 году средняя ежемесячная зарплата должна составить 99 952 рубля, а к 2026 году вырастет до 110 169 рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».