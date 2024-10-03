Раскрыто, что скрывается за сообщением WSJ о «нефтяных угрозах» Эр-Рияда

Проблема такого сценария, по ее словам, заключается в том, что за этой фазой низкой нефти на горизонте 1−2 лет наступит фаза дефицита ресурса и взлета цен на него. Однако пока что о реализации такого сценария речи не идет. Реальных заявлений министр нефти Саудовской Аравии не делал.