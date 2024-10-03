Раскрыто, что скрывается за сообщением WSJ о «нефтяных угрозах» Эр-Рияда

«Важно понимать, что как такового заявления министра нефти Саудовской Аравии не было. Есть слухи, распространяемые некоторыми изданиями, о якобы существовании такого заявления», — отметила она.
По словам аналитика, WSJ сегодня почти полностью повторила посыл статьи Financial Times, которая напугала рынок на прошлой неделе. Проблема лишь в достоверности источников изданий.
FT сослалась на неких людей, знакомых с образом мышления страны, пояснила Людмила Рокотянская. А WSJ — на неких делегатов ОПЕК, которые приняли участие в телефонной конференции на прошлой неделе и услышали угрозы министра нефти Саудовской Аравии.
«Если отбросить иронию, то оба издания намекают на риск реализации ценовой войны — по образцу 2014 и 2020 гг. В чем суть такого сценария? Производители нефти с низкой себестоимостью добычи — вроде Саудовской Аравии — резко наращивают производство, повышая свою долю рынка. Цены на нефть при этом уходят вниз из-за избытка предложения. В итоге производители с высокой себестоимостью добычи — например, сланцевики — терпят крах», — рассказала аналитик.
Проблема такого сценария, по ее словам, заключается в том, что за этой фазой низкой нефти на горизонте 1−2 лет наступит фаза дефицита ресурса и взлета цен на него. Однако пока что о реализации такого сценария речи не идет. Реальных заявлений министр нефти Саудовской Аравии не делал.
«А сегодня нефть пробила важный уровень сопротивления на фоне горячих событий Ближнего Востока и норовит вернуться обратно к $80 за баррель», — заключила Людмила Рокотянская.
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