Предприниматели рассказали, почему перестали ходить за кредитами в банк

Треть опрошенных — 32,5% — сказала, что в подобных случаях альтернативой кредиту является овердрафт одна из форм кредитования, которая позволяет списывать с банковского счета больше денег, чем на нем есть в момент платежа, который также можно оформить дистанционно. Им планируют воспользоваться половина из числа тех, кто сталкивался с нехваткой денег на срочные платежи. 28,3% ответили, что уже пользовались овердрафтом.