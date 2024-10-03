Правительство планирует увеличить зарплаты бюджетников в 2025 году

Как сообщают «Ведомости», правительство предложило повысить заработные платы работников социальной сферы, включая врачей, учителей и социальных работников, с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы за предыдущий год. Эти меры затронут категории сотрудников, упомянутые в майских указах президента.
Согласно представленным планам, в следующем году зарплаты этой группе работников вырастут на 13,2%, в 2026 году — на 10,2%, и в 2027 году — на 8,3%. Эти предложения учтены в бюджетном пакете, который недавно был внесен в Государственную Думу.
Для остальных работников государственных учреждений, включая судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета и федеральных госслужащих, индексация в 2025 году составит 4,5% в соответствии с уровнем инфляции. В 2026 и 2027 годах планируется увеличение на 4%. Эти категории будут получать индексацию ежегодно 1 октября.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета, поясняет, что значительный рост заработных плат врачей и педагогов обусловлен необходимостью их удержания в государственных учреждениях. «В противном случае они могут перейти в частные клиники и школы», — отметил он.
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