Опрошенные компании РФ сообщили о нехватке менеджеров и разнорабочих

В исследовании приняли участие 400 компаний из всех округов России, оно проводилось в сентябре 2024 года.
«В III квартале 2024 года компаниям особенно не хватало менеджеров по продажам, так ответили 36% опрошенных. На втором месте по популярности (26%) оказались разнорабочие, на третьем (22%) — инженеры. Следом за ними расположились слесари и IT-специалисты, которые набрали по 19% голосов», — говорится в итогах исследования.
Также востребованы грузчики (16%), бухгалтеры и электрики (по 13%), 12% респондентов отметили водителей, а 9% — строителей. В меньшей степени ощущалась нехватка врачей и курьеров (по 4%), а также юристов и учителей (по 2%). «3% респондентов отметили, что всех специалистов хватает, еще 26% опрошенных представителей бизнеса указали на другие профессии, такие как логисты, охранники, повара, кладовщики и сварщики», — указано в исследовании.
Крупный бизнес жалуется на нехватку IT-специалистов (35%), разнорабочих (30%) и слесарей (26%). Представители среднего бизнеса испытывают трудности с наймом на работу инженеров (40%), менеджеров по продажам (40%) и электриков (27%). Малый бизнес отметил менеджеров по продажам (52%), разнорабочих (26%) и инженеров (22%), представители микробизнеса выделили менеджеров по продажам (36%), курьеров (21%) и грузчиков (14%).
Около половины компаний отметили ухудшение скорости закрытия вакансий в III квартале по сравнению со II кварталом 2024 года, в то время как 38% считают, что ситуация осталась неизменной, 13% опрошенных отметили улучшение.