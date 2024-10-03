Опрошенные компании РФ сообщили о нехватке менеджеров и разнорабочих

Также востребованы грузчики (16%), бухгалтеры и электрики (по 13%), 12% респондентов отметили водителей, а 9% — строителей. В меньшей степени ощущалась нехватка врачей и курьеров (по 4%), а также юристов и учителей (по 2%). «3% респондентов отметили, что всех специалистов хватает, еще 26% опрошенных представителей бизнеса указали на другие профессии, такие как логисты, охранники, повара, кладовщики и сварщики», — указано в исследовании.