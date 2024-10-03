На Сахалине поставки природного газа за 10 лет выросли на 150 млн куб. м

«Общий ежегодный объем природного газа, который поставляется потребителям Сахалинской области вырос более чем на 150 млн куб. м за последние 10 лет и превысил годовую отметку 770 млн в 2023 году. Надеюсь, в этом году будет еще больше», — сказал Смирнов в ходе сессии «Газификация и развитие альтернативных топливных решений на Дальнем Востоке».