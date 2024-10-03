На Сахалине поставки природного газа за 10 лет выросли на 150 млн куб. м

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Объемы поставки природного газа потребителям в Сахалинской области за последние 10 лет выросли более чем 150 млн куб. м. Об этом сообщил начальник отдела по коммерческому развитию и конъюнктуре рынка компании «Сахалинская энергия» (оператор проекта «Сахалин-2») Андрей Смирнов на Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина».
«Общий ежегодный объем природного газа, который поставляется потребителям Сахалинской области вырос более чем на 150 млн куб. м за последние 10 лет и превысил годовую отметку 770 млн в 2023 году. Надеюсь, в этом году будет еще больше», — сказал Смирнов в ходе сессии «Газификация и развитие альтернативных топливных решений на Дальнем Востоке».
28-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» проходит в Южно-Сахалинске