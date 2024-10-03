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На Сахалине поставки природного газа за 10 лет выросли на 150 млн куб. м

Начальник отдела по коммерческому развитию и конъюнктуре рынка компании «Сахалинская энергия» Андрей Смирнов сообщил, что общий ежегодный объем этого вещества превысил отметку 770 млн в 2023 году.

Источник: Reuters

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Объемы поставки природного газа потребителям в Сахалинской области за последние 10 лет выросли более чем 150 млн куб. м. Об этом сообщил начальник отдела по коммерческому развитию и конъюнктуре рынка компании «Сахалинская энергия» (оператор проекта «Сахалин-2») Андрей Смирнов на Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина».

«Общий ежегодный объем природного газа, который поставляется потребителям Сахалинской области вырос более чем на 150 млн куб. м за последние 10 лет и превысил годовую отметку 770 млн в 2023 году. Надеюсь, в этом году будет еще больше», — сказал Смирнов в ходе сессии «Газификация и развитие альтернативных топливных решений на Дальнем Востоке».

28-й Дальневосточный энергетический форум «Нефть и газ Сахалина» проходит в Южно-Сахалинске 2—4 октября. Участие в мероприятии принимают около 2 тыс. человек — представители бизнеса, государственной власти, эксперты, СМИ. На полях форума обсуждаются вопросы развития текущих нефтегазовых проектов, совершенствования сервисов и технологий на шельфе, переработки углеводородов, логистики и международного сотрудничества, интеграции науки и образования в бизнес, формирования и продвижения геобренда региона.