Минстрой ожидает снижения темпа стройки новых проектов жилья в РФ в начале 2025 года

«Запуски проектов за первые полгода выросли. Сейчас мы видим снижение, но в целом по году мы видим, что будет снижение. Будет снижение и в начале следующего года по темпам запуска. Но все равно эти проекты запустятся после того, как стабилизируется ситуация с ключевой ставкой», — сказал он.