Минстрой ожидает снижения темпа стройки новых проектов жилья в РФ в начале 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Темпы запуска новых многоквартирных жилищных проектов в РФ замедлятся по итогам 2024 года и в начале 2025 года относительного таких же периодов предыдущего года. Такой прогноз журналистам дал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в кулуарах Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild.
«Запуски проектов за первые полгода выросли. Сейчас мы видим снижение, но в целом по году мы видим, что будет снижение. Будет снижение и в начале следующего года по темпам запуска. Но все равно эти проекты запустятся после того, как стабилизируется ситуация с ключевой ставкой», — сказал он.
Стасишин отметил, что эти проекты, скорее всего, будут завершены к 2030 году, что позволит выполнить поручения президента РФ и задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«С учетом перевыполнения показателей прошлых лет и хорошего темпа строительства 2024 года, ввода 2025 года, наша главная задача сегодня — обеспечить граддокументацию полностью подготовленную, чтобы застройщики, муниципалитеты и регионы могли моментально ввести в оборот тот объем отложенного предложения, который будет», — заключил он.