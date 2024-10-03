Трентон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минстрой: до 65% ввода жилья в России в 2024 году придется на ИЖС

МОСКВА, 3 окт — РИА Недвижимость. Доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общем объеме ввода жилья в России по итогам 2024 году может составить до 65%, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Источник: Shutterstock

«Мы рассчитываем, что в этом году объем ввода ИЖС составит порядка 60−65% по итогам года. Мы видим хорошую динамику его строительства», — сказал он в рамках Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Ранее он также сообщил, что в 2024 году в России ожидается рекордный объем ввода объектов ИЖС.

По данным Росстата, ввод жилья в России в январе-августе 2024 года вырос в сравнении с восемью месяцами прошлого года на 1,6% — до 71,3 миллиона квадратных метров. При этом населением за восемь месяцев построено 49,7 миллиона квадратных метров.