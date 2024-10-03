Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в октябре на уровне 110,4 млрд рублей

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2024 года в размере 110,4 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам сентября 2024 года составило минус 38,6 млрд руб.», — сообщает Минфин РФ.