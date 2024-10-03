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Минфин направит на покупку валюты и золота 71,8 млрд рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минфин РФ с 7 октября по 6 ноября направит на покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства в объеме 71,8 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит в эквиваленте 3,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Источник: AP 2023

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,1 млрд рублей», — сообщил Минфин.

С 6 сентября по 4 октября Минфин РФ планировал направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства в объеме 172,9 млрд руб. Ежедневный объем операций составлял в эквиваленте 8,2 млрд руб.