Минфин направит на покупку валюты и золота 71,8 млрд рублей

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,8 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2024 года по 6 ноября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,1 млрд рублей», — сообщил Минфин.