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Международные резервы РФ за неделю выросли на $8,4 млрд

Они составляют $633,6 млрд.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 27 сентября 2024 года составили $633,6 млрд, увеличившись за неделю на $8,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным на 20 сентября, объем резервов составлял $625,2 млрд.