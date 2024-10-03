Международные резервы РФ за неделю выросли на $8,4 млрд

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 27 сентября 2024 года составили $633,6 млрд, увеличившись за неделю на $8,4 млрд, говорится в материалах Банка России.
По данным на 20 сентября, объем резервов составлял $625,2 млрд.
Они составляют $633,6 млрд.
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 27 сентября 2024 года составили $633,6 млрд, увеличившись за неделю на $8,4 млрд, говорится в материалах Банка России.
По данным на 20 сентября, объем резервов составлял $625,2 млрд.