МЭА ждет снижения на 18% цен на газовом хабе в Европе в 2024 году

«Согласно прогнозным кривым по состоянию на конце сентября 2024 года, ожидается, что в 2024 году TTF будет в среднем на 18% ниже уровня 2023 года и составит около $11 за миллион британских тепловых единиц», — сказано в отчете.
При этом спотовые цены на газ в Европе и Азии в третьем квартале 2024 года увеличились, а в США — остались на многолетнем минимуме. В частности, спотовые цены на TTF в Европе выросли на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, что более чем вдвое превышает средние показатели третьих кварталов 2016—2020 годов. Снижение поставок СПГ (на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) и возобновившаяся неопределенность в отношении поставок российского газа оказали повышательное давление на цены.
Спотовые цены на СПГ в Азии сохранят свою премию по сравнению с ценами европейских хабов в 2024 году. Цена газа на хабе Henry Hub в США снизится на 9% и составит в среднем $2,3 за миллион британских тепловых единиц — минимум с 2020 года.
«Прогнозные кривые показывают, что спотовые цены на СПГ на хабе TTF и Азии могут вырасти на 18% и 14% в 2025 году соответственно, что, вероятно, отражает ожидания рынка относительно ужесточения фундаментальных показателей спроса и предложения. Ожидается, что разница в ценах между JKM и TTF сократится до $0,8 за миллион британских тепловых единиц в 2025 году по мере обострения конкуренции между Азией и Европой за гибкие поставки СПГ», — подчеркивает МЭА.
Цена газа в США в 2025 году вырастет на 45% и составит в среднем $3,4 на фоне ухудшения фундаментальных показателей рынка.