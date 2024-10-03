МЭА ждет снижения на 18% цен на газовом хабе в Европе в 2024 году

При этом спотовые цены на газ в Европе и Азии в третьем квартале 2024 года увеличились, а в США — остались на многолетнем минимуме. В частности, спотовые цены на TTF в Европе выросли на 14% по сравнению с предыдущим кварталом, что более чем вдвое превышает средние показатели третьих кварталов 2016—2020 годов. Снижение поставок СПГ (на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) и возобновившаяся неопределенность в отношении поставок российского газа оказали повышательное давление на цены.