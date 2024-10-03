МЭА прогнозирует рост добычи газа в России в 2025 году на 2%

Ранее Минэнерго РФ озвучивало предварительный прогноз, по которому добыча газа в России в 2024 году может составить около 667 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в 2023 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 5,5%, до 636,9 млрд куб.