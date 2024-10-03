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МЭА прогнозирует рост добычи газа в России в 2025 году на 2%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Добыча газа в России в 2025 году может вырасти почти на 2% и составить 687 млрд куб. м, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

Источник: Reuters

МЭА также сохранило оценку добычи газа Россией в 2024 году на уровне 675 млрд куб. м.

Ранее Минэнерго РФ озвучивало предварительный прогноз, по которому добыча газа в России в 2024 году может составить около 667 млрд куб. м. Добыча газа в РФ в 2023 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 5,5%, до 636,9 млрд куб.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия по итогам 2024 года может увеличить добычу газа на 10% по сравнению с 2023 годом.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в России в 2024 году вырастет до 668,2 млрд куб. м, в 2025 году — до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году — до 709,1 млрд куб. м.

Форум стран — экспортеров газа отмечал лидерство России в 2024 году по темпам роста добычи газа в мире за счет увеличения внутреннего потребления и трубопроводного экспорта.