Куда есть пошла земля русская. Трафик ресторанов растет в регионах

В январе—сентябре 2024 года число чеков в ресторанах и барах по всей России выросло на 9% год к году, подсчитали в сервисе «Чек Индекс». В целом по стране динамика оказалась выше, чем в Москве, где этот показатель вырос на 2%, и в Санкт-Петербурге, где, напротив, наблюдалось сокращение на 1%. По данным «Чек Индекса», аналогичный тренд наблюдается в сегменте кафе и столовых: по РФ в целом трафик вырос на 6%, в Москве и Санкт-Петербурге — на 3% и 2% соответственно. В заведениях фастфуда тренд менее выраженный. По всей России посещаемость таких точек выросла на 7%, в Москве — на 5%, в Санкт-Петербурге — на 6%.