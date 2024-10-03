Китай занимает иностранные прилавки. Мониторинг замещения импорта

Выручка в российских компаниях с участием КНР в обработке росла медленнее (за год — в 2,7 раза), доля обработки в выручке упала с 20% до 18%. Лидеры — автомобилестроение (его доля в обработке выросла с 46% до 73%), металлургия (доля снизилась с 17% до 7%), деревообработка (снижение с 9% до 3%). В числе быстроразвивающихся аналитики отмечают научно-техническую деятельность и транспорт. Их доля в совокупной выручке составляет 6%, но рост был стремительным (4,1 раза и 2,8 раза соответственно в 2023 году по сравнению с 2021-м).