Исследование показало, какую сумму россияне готовы взять в долг на ремонт

Всего, по данным сервиса, 40,9% опрошенных планируют одолжить в том или ином виде деньги на ремонт: в банке или в МФО, у родственников или в других источниках. Так, о планах использовать кредитные средства от банка или МФО сообщили 32,5% респондентов, а взять в долг у родственников и знакомых готовы 8,4% опрошенных. Еще 39,3% планируют обойтись собственными средствами или рассчитывают на безвозмездную финансовую поддержку родственников, в частности, родителей. Остальные 19,8% еще не определились в этом вопросе.