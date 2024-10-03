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Исследование показало, какую сумму россияне готовы взять в долг на ремонт

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Более половины (53%) россиян, которые намерены использовать заемные средства на ремонт в квартире или частном доме, готовы взять в долг сумму от 200 до 500 тысяч рублей, следует из исследования сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: Freepik

Всего, по данным сервиса, 40,9% опрошенных планируют одолжить в том или ином виде деньги на ремонт: в банке или в МФО, у родственников или в других источниках. Так, о планах использовать кредитные средства от банка или МФО сообщили 32,5% респондентов, а взять в долг у родственников и знакомых готовы 8,4% опрошенных. Еще 39,3% планируют обойтись собственными средствами или рассчитывают на безвозмездную финансовую поддержку родственников, в частности, родителей. Остальные 19,8% еще не определились в этом вопросе.

«Большинство респондентов (52,6%) указали диапазон 200−500 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Следующей по популярности для займа на ремонт оказалась сумма до 200 тысяч рублей — ее указали 34,8% опрошенных. На заемные средства от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей ориентируются 10,3% респондентов, а на сумму свыше миллиона рублей готовы оставшиеся 2,3%.

Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании, обратил внимание, что потребность в дофинансировании бюджета на ремонт за счет заемных средств связана с общим ростом цен на стройматериалы, услуги рабочих и прочее.

«Банковские кредиты граждане, как правило, берут на глобальные связанные с ремонтом траты. За счет микрозаймов на короткий срок они чаще покрывают неизбежно возникающие в ходе ремонта непредвиденные расходы. Доля таких заявок стабильно входит в топ самых популярных целей займов, из года в год она составляет в среднем порядка 10−15% от общего количества запросов», — сказал Пустовит.

Исследование проводилось с 23 по 30 сентября, в нем участвовали 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих по всей России и планирующих на горизонте ближайшего года начать ремонт в квартире или частном доме.