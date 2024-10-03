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HeadHunter получил разрешение на «переезд» своих дочерних компаний в РФ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Группа HeadHunter получила от кипрского регистратора компаний согласие на перерегистрацию своих дочерних предприятий в Россию. Об этом говорится в сообщении группы.

Источник: HeadHunter

Речь идет о Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd. «Регистратор выдал обеим компаниям свидетельства о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции, что является официальным согласием на переезд компаний в Россию, и в настоящее время группа приступила к необходимым регистрационным действиям», — сообщает HeadHunter.

Завершение перерегистрации в Россию и публичный статус HeadHunter обеспечит возможность объявлять и осуществлять выплаты дивидендов.

«Как было анонсировано ранее, мы ожидаем, что выплата специального дивиденда состоится до конца 2024 года, а размер выплаты составит от 640 до 700 рублей на акцию», — добавили в компании.