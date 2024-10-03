HeadHunter получил разрешение на «переезд» своих дочерних компаний в РФ

Речь идет о Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd. «Регистратор выдал обеим компаниям свидетельства о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции, что является официальным согласием на переезд компаний в Россию, и в настоящее время группа приступила к необходимым регистрационным действиям», — сообщает HeadHunter.