HeadHunter получил разрешение на «переезд» своих дочерних компаний в РФ

Речь идет о Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd. «Регистратор выдал обеим компаниям свидетельства о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции, что является официальным согласием на переезд компаний в Россию, и в настоящее время группа приступила к необходимым регистрационным действиям», — сообщает HeadHunter.
Завершение перерегистрации в Россию и публичный статус HeadHunter обеспечит возможность объявлять и осуществлять выплаты дивидендов.
«Как было анонсировано ранее, мы ожидаем, что выплата специального дивиденда состоится до конца 2024 года, а размер выплаты составит от 640 до 700 рублей на акцию», — добавили в компании.