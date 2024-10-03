Госкорпорации обяжут платить в казну 50% цены национализированных активов

Представитель «Ростеха» сказал, что в госкорпорации не знакомы с инициативой и внимательно ее проанализируют. «Решение о передаче оборонных активов обычно принимает президент Российской Федерации. При этом государство исходит из своих стратегических интересов, связанных с развитием отраслей производства, необходимостью оздоровления важных для страны активов. Так было, например, с Уралвагонзаводом, который был передан “Ростеху” в 2016—2017 годах, или Курганмашзаводом — производителем боевых машин пехоты, который мы спасали в 2018—2019 годах. Оба предприятия буквально тонули под тяжестью долгов», — напомнили в пресс-службе «Ростеха». Представитель госкорпорации также напомнил о передаче под контроль «Ростеха» уральского завода «Исеть» и Климовского патронного завода. «И там и там мы уже начали антикризисные мероприятия, урегулировали социальную напряженность в коллективе, решаем вопросы финансирования и модернизации», — отметил представитель «Ростеха».