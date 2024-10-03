Глава Apple продал акции компании почти на 5 млрд рублей

Кроме того, Кук получил осенью 2024 года еще 219,5 тыс. акций Apple. Из них 54,8 тыс. акций будут вестироваться в три этапа: в апреле 2027, 2028 и 2029 годов. Остальные 164,6 тыс. акций зависят от результатов деятельности компании и будут вестироваться 1 октября 2027 года. В зависимости от финансовых показателей Apple в период с 2025 по 2027 год, количество вестируемых акций может составить от 0 до 200% от запланированного количества.