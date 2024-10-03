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«Газпром нефть» не видит для себя риска дефицита рабочих кадров

Компания реализует проект «Лига колледжей», который позволит помочь ссузам обучить нужные ей кадры и обеспечить себя работниками.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. «Газпром нефть» приняла меры, чтобы избежать возможного риска дефицита рабочих кадров. Компания реализует проект «Лига колледжей», который позволит помочь ссузам обучить нужные ей кадры и соответственно обеспечить себя работниками. Об этом в интервью ТАСС сообщил ректор корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

«В компании мы скорее готовимся к дефициту, чем его реально ощущаем. Всегда есть текучка кадров, но она пока не выходит за рамки обычных пределов. Однако запрос постепенно растет. В какой-то момент мы можем столкнуться с тем, что на рынке труда окажется меньше людей, чем вакансий», — сказал он.

Дементьев напомнил, что «Газпром нефть» в 2022 году запустила проект «Лига колледжей», который решает задачу повышения качества среднего профессионального образования в России и помогает колледжам и техникумам в обучении специалистов рабочих профессий. Компания уже сотрудничает с 18 колледжами, которые обучают порядка 2−3 тыс. студентов.

«Внимание к теме кадров было всегда, вне зависимости от сезона, отрасли, времени года. Ситуация во многом обострилась, в последние годы, поскольку в России стабильно увеличивается загрузка промышленного сектора. Растет востребованность кадров для создания новых бизнесов и технологий», — отметил он.

Ректор заметил, что наиболее уязвимая часть — это линейный персонал: рабочие, буровики, помощники операторов, механики. Он подметил, что какое-то время назад всем казалось, что эту нишу заполнят роботы или автоматизированные системы, но оказалось, что это не так.