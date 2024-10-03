«Газпром нефть» не видит для себя риска дефицита рабочих кадров

«В компании мы скорее готовимся к дефициту, чем его реально ощущаем. Всегда есть текучка кадров, но она пока не выходит за рамки обычных пределов. Однако запрос постепенно растет. В какой-то момент мы можем столкнуться с тем, что на рынке труда окажется меньше людей, чем вакансий», — сказал он.