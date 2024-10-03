Деловая активность сферы услуг России в сентябре почти перестала расти

В материале также указано, что запланированные инвестиции в рекламу и ожидание большего объема новых заказов способствовали улучшению деловых настроений до четырехмесячного максимума. S&P Global прогнозирует, что сфера услуг в 2025 году будет находиться на уровне около 57 пунктов.