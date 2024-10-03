Деловая активность сферы услуг России в сентябре почти перестала расти

Значение PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте экономической активности, ниже — о спаде.
Сокращение индекса произошло на фоне слабого клиентского спроса. Согласно данным S&P Global, темпы создания новых рабочих мест сократились до минимума с февраля.
«Инфляция затрат на вводимые ресурсы ускорилась из-за увеличения расходов на заработную плату и роста цен поставщиков. Инфляция затрат на выпуск продукции росла самыми быстрыми темпами в 2024 году», — говорится в публикации.
В материале также указано, что запланированные инвестиции в рекламу и ожидание большего объема новых заказов способствовали улучшению деловых настроений до четырехмесячного максимума. S&P Global прогнозирует, что сфера услуг в 2025 году будет находиться на уровне около 57 пунктов.
О деловой активности в промышленности читайте в тексте «Промышленность работает на запасах оптимизма».