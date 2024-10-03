Дефицит вышел в плюс. Новый рост расходов бюджета-2024 может подтолкнуть ЦБ к повышению ставки

Финансирование дополнительно возникшего дефицита за счет остатков позволит избежать использования на эти цели средств ФНБ и государственных займов. Замминистра отметил, что новые расходы уже учтены в обновленном прогнозе дефицита бюджета на 2024 год — 1,7% ВВП. Поясним, что пока закон о действующем бюджете предусматривает дефицит в размере 1,1% ВВП, или 2,1 трлн руб., но в материалах к финансовому плану на следующую трехлетку действительно фигурирует уже новый показатель — 3,3 трлн руб., или 1,7% ВВП. Это примерно столько же, сколько было и в 2023 году: 3,2 трлн руб., или 1,9% ВВП — то есть сделать бюджет-2024 более сбалансированным Минфину в итоге, видимо, не удастся.