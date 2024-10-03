МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян не доверяют микрофинансовому рынку, заявил в ходе рабочего совещания в Госдуме директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.
«Банк России провел опрос граждан, было опрошено порядка 4 тыс. человек. Задавали вопрос, насколько вы доверяете рынку микрофинансирования. Нам было очень важно понять, каково в целом отношение граждан. Неважно, имели они отношения с МФО или не имели вообще отношение к этому рынку. Мы убедились, что более 70% рынку не доверяют», — сказал он.
В связи с этим ЦБ представил доклад для общественного обсуждения, в котором предлагает сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. А также ввести период охлаждения между оформлением займов — не менее трех календарных дней, снизить уровень максимальной переплаты по займу с 130% до 100% от тела долга и установить лимит на количество одновременно действующих договоров — один заем до погашения.
Все эти меры, по мнению ЦБ, помогут снизить закредитованность россиян при сохранении доступности займов, исключить негативные практики рынка и снизить переплаты.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что доклад в том числе направлен на то, чтобы МФО ростовщического типа уходили с рынка.