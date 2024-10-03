Более 70% опрошенных россиян не доверяют микрофинансовому рынку

В связи с этим ЦБ представил доклад для общественного обсуждения, в котором предлагает сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. А также ввести период охлаждения между оформлением займов — не менее трех календарных дней, снизить уровень максимальной переплаты по займу с 130% до 100% от тела долга и установить лимит на количество одновременно действующих договоров — один заем до погашения.