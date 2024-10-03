Белоруссия вновь подняла цены на молочку для России

Это уже одиннадцатое повышение минимальных цен на молочные продукты для экспорта в Россию с начала 2024 года. Предыдущие изменения вносились 12 сентября, 1, 16 и 23 августа, 16 и 12 июля, 22 июня, 2 и 12 апреля, а также 8 и 23 марта.