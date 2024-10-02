Закачка в ПХГ ЕС в сентябре стала минимальной с 2011 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в сентябре стала минимальной с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Общие накопленные запасы газа в ЕС на конец сентября приблизились к 94,4%, отставая от рекорда 2019 года. При этом поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в прошедшем месяце выросли по сравнению с августом.
Отбор из европейских ПХГ в сентябре составил 1,77 млрд кубометров, что на 14% выше прошлогодних показателей — второй показатель в истории наблюдений. Закачка газа в хранилища составила 4,23 млрд куб. м — на 17% меньше значения годом ранее и на минимуме с 2011 года.
Запасы газа в хранилищах Европы на 30 сентября выросли до 94,37% — на 4,27 процентного пункта выше, чем в среднем за последние пять лет, но отстают от рекордных уровней 2019 года, когда ПХГ были заполнены почти на 96,7%. По итогам прошедшего месяца в них находилось 104,6 млрд куб. м газа.
Погода в ходе нынешней недели в Центральной и Западной Европе оказывается немного прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре подросла до 18%.
Средняя цена газа в Европе по итогам сентября снизилась на 5%, до $416 за 1 тыс. куб. м.
Поставки СПГ в Европу
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в сентябре выросли. По итогам прошедшего месяца они составили 7,81 млрд куб. м, оказавшись на 9% выше, чем в августе, и на 15% меньше к прошлому году. Этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года.
Всего с начала 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 81,72 млрд куб. м — на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Поставки СПГ в 2024 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой — 33%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 28 сентября. На втором месте с долей в 28% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 9,6% — поставки газа из Северной Африки.
Это больше, чем поставляется с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (9,5%) и из Великобритании (4,2%).