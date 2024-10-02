Закачка в ПХГ ЕС в сентябре стала минимальной с 2011 года

Запасы газа в хранилищах Европы на 30 сентября выросли до 94,37% — на 4,27 процентного пункта выше, чем в среднем за последние пять лет, но отстают от рекордных уровней 2019 года, когда ПХГ были заполнены почти на 96,7%. По итогам прошедшего месяца в них находилось 104,6 млрд куб. м газа.