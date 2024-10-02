Заем века: зачем Минфин размещает рекордный объем госдолга

В целом для бюджета это не такая уж большая проблема — в этом году он пока получается практически бездефицитным: с января по август разница между расходами и доходами составила около 331 млрд рублей. Тем не менее прогнозы по дефициту на конец года довольно серьезные. По некоторым оценкам, он может достичь 2,9 трлн рублей. Как правило, в последние месяцы объем выплат из бюджета увеличивается, так что в норме ожидать некоторого роста дефицита и, соответственно, заимствований. Вопрос лишь, насколько резкое увеличение трат планируется.