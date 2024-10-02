Временный наем вырос в цене. Онлайн-платформы конкурируют с традиционной занятостью

В то же время еще больший рост показали компании из сегмента «Альтернативная занятость» — плюс 50%. В него входят платформы для поиска и найма временных сотрудников (рост выручки на 70% год к году), а также процессинговые сервисы (плюс 35%), которые занимаются оформлением внештатных работников и перечислением им выплат за сделанную работу. Драйвером роста здесь стал увеличивающийся спрос бизнеса на внештатников. По словам участников рынка, клиенты, которые раньше только тестировали такой формат, теперь увеличивают заказы на привлечение сотрудников на платформах.