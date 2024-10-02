В России планируют связать увеличение прожиточного минимума с показателями инфляции

На данный момент прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля и определяется на основе медианного дохода граждан, который в 2023 году составил 40 121 рубль. Ожидается, что в 2025 году прожиточный минимум вырастет до 17 733 рублей, что на 14,8% превышает уровень инфляции. В случае принятия законопроекта, рост прожиточного минимума в 2026 и 2027 годах составит 4,5% и 4% соответственно, что соответствует прогнозируемым показателям инфляции.