В России планируют связать увеличение прожиточного минимума с показателями инфляции

Согласно предложениям, размер индексации прожиточного минимума будет регулироваться федеральным законом о бюджете. Регионы России должны будут до 15 ноября установить конкретные параметры выплат для различных социально-экономических групп, таких как дети, пенсионеры и трудоспособные граждане, применяя при этом коэффициенты региональной дифференциации.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что необходимость данных изменений обусловлена инфляционными рисками и превышениями прогнозов по ценовому росту. Авторы законопроекта уверены, что предложенные изменения позволят оперативнее реагировать на изменяющиеся экономические условия.
На данный момент прожиточный минимум в России составляет 15 453 рубля и определяется на основе медианного дохода граждан, который в 2023 году составил 40 121 рубль. Ожидается, что в 2025 году прожиточный минимум вырастет до 17 733 рублей, что на 14,8% превышает уровень инфляции. В случае принятия законопроекта, рост прожиточного минимума в 2026 и 2027 годах составит 4,5% и 4% соответственно, что соответствует прогнозируемым показателям инфляции.
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