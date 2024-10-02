В России ожидается рекордный прирост номерного фонда

«Постановление № 141 — одна из самых масштабных мер государственной поддержки, направленная на развитие туризма. На сегодняшний день уже законтрактовано 239 проектов с совокупным номерным фондом 51 тыс. номеров. У нас 100 тыс. номеров — общий объем сетевых и бывших сетевых отелей. 51 тыс. номеров дополнительно, которая будет введена в эксплуатацию в ближайшие пять лет, — рекордный объем и высокая активность рынка», — рассказала Ногай на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».
Что касается распределения нового номерного фонда по регионам, то безусловным лидером является Краснодарский край (8,7 тыс. номеров). За ним следуют Санкт-Петербург (3,2 тыс. номеров), Республика Крым (3,2 тыс. номеров) и Московская область (3,0 тыс. номеров).
По данным Росстата, на сегодняшний день общее число объектов коллективных средств размещения (КСР) составляет 31,5 тыс. единиц, а общий объем номеров — 1,12 млн. Объем номерного фонда в сетевых и несетевых отелях, классифицированных как трех-четырех-пятизвездные (учитываются отели с номерным фондов свыше 100), превышает 165 тыс. номеров. «На текущий момент сетевое предложение является одним из самых крупных и масштабных. В объеме 165 тыс. номеров 100 тыс. номеров — это сетевые отели, а также бывшие сетевые, которые находятся в процессе выхода или перехода от глобального бренда под локальное руководство», — добавила эксперт.
Как писал «Ъ», интерес к покупке готового бизнеса и франшиз в сфере туризма за 2023 год вырос на 64,8% год к году. По темпам роста спроса туристические активы уступили только интернет-магазинам, спрос на покупку которых рос и ранее. По данным CORE.XP, объем инвестиции в гостиничную недвижимость РФ в 2023 году вырос на 45% год к году, до 33 млрд руб. В этом году консультанты ожидают показатель в диапазоне 25−60 млрд руб., или 5−10% от совокупного объема вложений в недвижимость.
О ситуации на туристическом рынке — в публикации «Ъ» «Командированные получили посуточные».