В России ожидается рекордный прирост номерного фонда

Как писал «Ъ», интерес к покупке готового бизнеса и франшиз в сфере туризма за 2023 год вырос на 64,8% год к году. По темпам роста спроса туристические активы уступили только интернет-магазинам, спрос на покупку которых рос и ранее. По данным CORE.XP, объем инвестиции в гостиничную недвижимость РФ в 2023 году вырос на 45% год к году, до 33 млрд руб. В этом году консультанты ожидают показатель в диапазоне 25−60 млрд руб., или 5−10% от совокупного объема вложений в недвижимость.