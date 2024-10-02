В РФ могут разработать цифровую платформу для подключения к сетям ЖКХ

«На базе модуля для ЗАГСов мы сейчас формируем условия для [модуля] поиска ресурсоснабжающей организации и заключения с ней договора на вынос участка (техприсоединение — прим. ТАСС). В рамках ГИС ОГД будет такой модуль по работе с РСО. РСО платформа — конец 2025 года, не раньше точно», — сказал он.
Михайлик пояснил, что модуль поиска РСО станет одним их трех цифровых элементов, которые позволят навести порядок в сфере ресурсоснабжения в РФ. Так, вторым элементом будет отдельный модуль слоев для сетей РСО в типовом решении ГИС ОГД для регионального управления градостроительной деятельностью, куда информацию будут собирать власти субъектов. Минцифры планирует представить первую очередь модуля ГИС ОГД в январе 2025 года, по словам замглавы Минстроя.
Третий элемент будет работать на базе первых двух решений и позволит на федеральном уровне следить, чтобы предприятия, получающие субсидии и субвенции, также внесли свои сети в систему.