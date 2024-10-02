В ЦБ отметили, что при ключевой ставке в 7,5% инфляция в РФ была бы двузначной

«Если ключевая ставка оставалась 7,5%, то сейчас бы мы говорили о хорошо двузначной инфляции, которая продолжала бы сейчас ускоряться, с учетом автономного спроса, льготного кредитования, которые реализовались за последние 12 месяцев. И кредит дешевле бы не был, потому что банки выдавали бы кредиты исходя из высоких инфляционных ожиданий», — сказал он.