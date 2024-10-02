Трентон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ отметили, что при ключевой ставке в 7,5% инфляция в РФ была бы двузначной

При этом кредиты в таком случае не стали бы дешевле, так как банки выдавали бы их исходя из инфляционных ожиданий.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Если бы ключевая ставка Банка России сейчас сохранялась на уровне 7,5%, инфляция в стране достигла бы двузначных значений, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках заседания рабочей группы по финансовому рынку Госдумы. При этом кредиты в таком случае не стали бы дешевле, так как банки выдавали бы их исходя из инфляционных ожиданий.

«Если ключевая ставка оставалась 7,5%, то сейчас бы мы говорили о хорошо двузначной инфляции, которая продолжала бы сейчас ускоряться, с учетом автономного спроса, льготного кредитования, которые реализовались за последние 12 месяцев. И кредит дешевле бы не был, потому что банки выдавали бы кредиты исходя из высоких инфляционных ожиданий», — сказал он.